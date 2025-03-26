2025Ç¯3·î25Æü¡¢´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¼«¼ç³«È¯¤ËÅö¤¿¤ê¡Ö´Ú¹ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤Ï¤¬ÆîËÌ¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹ñ²È¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯Ëö°Ê¹ß¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇÃæ±ÛÅ´Æ»·úÀß¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆîËÌ¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£´ûÂ¸Å´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½