¡þÂè97²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñÂè8Æü2²óÀïÃÒÊÛÏÂ²Î»³9¡½4¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡×¤Î¿½¤·»Ò¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¡¼¥Þ¥óÎ°³¤¡Ê¤ë¤«¤¤¡Ë¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ2»î¹çÏ¢Â³4°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.800¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£»æ°ì½Å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï3¡½9¤Î7²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦º½ÀîÀ¿¸ã¼ç¾­¤È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¡¢ÆóÎÝ