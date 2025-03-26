¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'24ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¡¢²ø²æ¤·¤Þ¤·¤¿Ì¡²è¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ëå«ÁÏ¹ÑÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¡º¬¤Ë¤Ð¤ó¤½¤¦¤³¤¦¤òÅ½¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤¿¤À¤«¤Ê¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤Áá¤¯¼£¤ì¡Ä¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤ÎÊªÍî¤È¤·¤Æ´é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ä¡×¤È²ø²æ¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤·