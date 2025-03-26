¡Ö¥é¡¼¥á¥ó Âç»³²È¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦Âç»³½¤»Ê¤µ¤ó¡£Â¾¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ö¤È¤­Íñ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡ËÆüËÜÃæ¤Ë¹­¤¬¤ë²£ÉÍ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡£²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤òÁíËÜ»³¤È¤·¡¢¤½¤Î½Ð¿ÈÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö»ñËÜ·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¼ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤ªÅ¹¤¬µÞÁý¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÁý¿£¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÒ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ªÅ¹¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÆÅ¹¤¬¤É¤¦¸Ä