¿Íµ¤ÇúÈ¯¤ÎÎ¢Â¦¡Äº£µ¨¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤âÆ³ÆþÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥×¥íÌîµå¤¬´ÑµÒÆ°°÷¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ïºòµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·×1088Ëü7705¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î1000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤â22Æü¤Î³«ËëÀï¤«¤é³Æµå¾ì¤ÏÂçÀ¹¶·¤À¡£¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±þ±ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â´ÑµÒÆ°°÷¤Î¿­¤Ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤Î¸«Êý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¶¨ÎÏ¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¡¼¥°¥Þ¡¼