µð¿Í¤Ï£²£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£±·³Á´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤À¤Ã¤¿´Ý¤¬¡Ö±¦ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡ËÆóÆ¬¶Ú¶ÚÂ»½ý¡×¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ãÎÓ¤ä¥ª¥³¥¨¤é¤òÆüÂØ¤ï¤ê£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ£±ÈÖ¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥«¤«¥ª¥³¥¨¤¬Æþ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÂ­¤â»È¤¨¤ë¤·¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤â¸«¤Ê¤¬¤éÎ×µ¡±þÊÑ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ·ê¤òËä¤á¤ë¡£¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò½ÀÆð¤ÊºÓÇÛ¤Ç¾è¤ê±Û