ºòÇ¯¤ÎµÆ²Ö¾ÞÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£Êë¤ì¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¡Ê6Ãå¡Ë°ÊÍè¤Î¼ÂÀï¡£Éð°æ»Õ¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¾õÂÖ¤ÇÊüËÒÀè¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£Àè½µ¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¸ÅÇÏÃæÄ¹µ÷Î¥ÀïÀþ¤ÇÆ±´ü4ºÐ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¡ÖÂ¾¤Î4ºÐÇÏ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢G1¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£