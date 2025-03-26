[3.25 WÇÕºÇ½ªÍ½Áª ÆüËÜ 0-0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ºë¶Ì]ÁÛÄê³°¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¼éÈ÷Àï½Ñ¤òÉß¤¤¤Æ¤­¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÊø¤»¤º¡¢²¿¤è¤ê¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË(¥ê¡¼¥º)¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¸Áê¼ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£ÅÄÃæ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½øÈ×¤«¤éÁ°Àþ¤ÎÆ°¤­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤Ä