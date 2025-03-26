SnowManº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï³°¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¯¥¸¡£Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´µ×´Ö¤¬CMÆâ¤Ç¸«¤»¤ë¡¢²¿ÅÙ¤â¥¯¥¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¡Ö²áµî¤Îµ­²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¡¢·Ð¸³¤¬À¸¤­¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÏºî¤À¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï30Æü¤«¤éÊü±Ç¡£