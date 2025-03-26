NY³ô¼°25Æü¡ÊNY»þ´Ö14:09¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:09¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42505.20¡Ê-78.12-0.18%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯18223.47¡Ê+34.88+0.19%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª37790¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+210+0.56%¡Ë ²¤½£³ô¼°25Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8663.80¡Ê+25.79+0.30%¡Ë ÆÈDAX 23109.79¡Ê+257.13+1.13%¡Ë Ê©CAC40 8108.59¡Ê+86.26+1.08%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.001¡Ê-0.034¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.302¡Ê-0.033¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.647¡Ê