[3.25 WÇÕºÇ½ªÍ½Áª ÆüËÜ 0-0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ºë¶Ì]°ú¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢2022Ç¯11·î27Æü¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡¦¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï(¡ü0-1)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¸åÈ¾17Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯)¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¸¤¬(ÆüËÜ¤ò)¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤­¤¿°õ¾Ý¡£Á°È¾¤Î10Ê¬¡¢20Ê¬¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï½Ñ¤ò´Þ¤á¤ÆÈà¤é¤¬´·¤ì¤Æ¤­¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¸òÂå¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã