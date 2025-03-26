Tom WilsonElizabeth Howcroft[¥í¥ó¥É¥ó £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ°ìÂ²¤¬·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ê°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê£×£Ì£Æ¡Ë¡×¤Ï£²£µÆü¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ä¥É¥ë¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤Æ¥É¥ë¤È¤Î²ÁÃÍÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡Ö£Õ£Ó£Ä£±¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£È¯¹Ô»þ´ü¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö£Õ£Ó£Ä£±¡×¤Ï¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤È¥Ð¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Ö