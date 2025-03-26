NY³ô¼°25Æü¡ÊNY»þ´Ö13:14¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:14¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42589.68¡Ê+6.36+0.01%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯18256.67¡Ê+68.08+0.37%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª37820¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+240+0.64%¡Ë ²¤½£³ô¼°25ÆüGMT17:14 ±ÑFT100 8663.80¡Ê+25.79+0.30%¡Ë ÆÈDAX 23109.79¡Ê+257.13+1.13%¡Ë Ê©CAC40 8108.59¡Ê+86.26+1.08%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.005¡Ê-0.030¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.306¡Ê-0.029¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.64