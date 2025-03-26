[3.25 WÇÕºÇ½ªÍ½Áª ÆüËÜ 0-0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ºë¶Ì]ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤Ïº¸¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾28Ê¬¤«¤éÆ±38Ê¬¤Þ¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ÆWÇÕ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï(¢þ2-0)¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Î»å¸ý¤òÃµ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²áµî6Âç²ñ¤ÇWÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤Î