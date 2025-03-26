By Patricia Zengerle, Doina Chiacu[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£µÆü¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ø¤Î¹¶·â·×²è¤¬¸í¤Ã¤Æ³°Éô¤ËÏ³±Ì¤·¤¿ÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤Ï¶µ·±¤ò³Ø¤ó¤À¡£Èà¤ÏÎÉ¤¤¿ÍÊª¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¼«¿È