¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁÐÊý¤È¹õ³¤¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡¢ÂÐ¥íÀ©ºÛ¤Î°ìÉô²ò½ü¤¬¾ò·ï¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï25Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁÐÊý¤È¤Î¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¹õ³¤¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¤Î³ÎÊÝ¤äÉðÎÏ¹Ô»È¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÇÀ»ºÊª¤äÈîÎÁ¤ÎÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò²óÉü¤Ç¤­¤ë¤è