º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï29»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ15°Ì¤È²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤À¤¬¡¢¼ºÅÀ¿ô36¤Ï¾å¤«¤é5ÈÖÌÜ¤ÈÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¡¢·ø¼é¤òÉð´ï¤Ëº£µ¨¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¼éÈ÷¤òGK¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢CB¤Î¥¸¥ã¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥¹¥¦¥§¥¤¥È¤À¡£22ºÐ¤Î¼éÈ÷¼Ô¤Ç¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò·Ð¤Æ¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£20ÂåÁ°È¾¤È¼ã¤¯¡¢¼ÂÎÏ¤¬È¼¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥¹¥¦¥§¥¤¥È