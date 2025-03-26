BALLISTIK BOYZ¤¬¡¢1st¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØChapter 1¡Ù¤ò3·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢²áµîÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ÎÇÛ¿®¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£º£²óÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯³«ºÅ¤Î¡ãPASS THE MIC¡ä¥Ä¥¢¡¼¡¢2023Ç¯³«ºÅ¤Î¡ãN.E.X.T.¡ä¥Ä¥¢¡¼¡¢2024Ç¯³«ºÅ¤Î¡ãHIGHER EX¡ä¥Ä¥¢¡¼¤Î3¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡£ºòÇ¯11·î³«ºÅ¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãBBZ EVOLUTION¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬Àè·îÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤­¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò³Ú