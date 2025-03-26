¡Ú3¤Ä¤Î´ê¤¤¡Û Ãø¼Ô¡§¥µ¥¯¥é¥ß¥Ê¥È ½¸±Ñ¼Ò ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û À¤³¦Í­¿ô¤ÎÉÙ¹ë¡¢¥®¥ë¥Ðー¥É¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ðー¥¯¤Ï¡¢Mr.¥Ö¥é¥¤¥È¤«¤éÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´ê¤Ç¤â3¤Ä¤À¤±³ð¤¨¤ë¡¢¡Ö°­Ëâ¤Î¼ó¡Ê¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¡Ë¡×¡£ÉÙ¤ÈÌ¾À¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥®¥ë¥Ðー¥É¤¬´ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡© ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤