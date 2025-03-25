¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó ±§ÅÔµÜ»ÔµÄ²ñ£³·îÄêÎã²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨°ìÈÌ²ñ·×¤Ç²áµîºÇÂç¤Î¤ª¤è¤½£²£´£°£¶²¯±ß¤Ë¾å¤ë¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É£¶£µ¤ÎµÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤ÆÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ±§ÅÔµÜ»Ô¤¬£²£°£³£°Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹£Ì£Ò£Ô¤ÎÀ¾Â¦±ä¿­¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿£Ê£Ò±§ÅÔµÜ±ØÀ¾¸ý¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤Ë¤ª¤è¤½£±£°²¯£³ÀéËü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÈÌ²ñ·×¤Ç²áµîºÇÂç¤Î£²£´£°£¶²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Éû»ÔÄ¹¤ËÀÄÌÚ¹îÇ·¹ÔÀ¯