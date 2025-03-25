´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¿¼¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×¤¬È¯À¸¤·¡¢Íî²¼¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡ÖÆ»Ï©¤Î´ÙË×¸½¾ì¤Ç¤¹¡£6¼ÖÀþ¤Î¤¦¤Á5¼ÖÀþ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç¤­¤Ê·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¼¤µ¤Ï20¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×´Ú¹ñ¤Î¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤¬ÆÍÁ³¡¢´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ê¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬Íî¤Á¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï¤ª¤è¤½17»þ´Ö¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿