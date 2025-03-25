2025Ç¯3·î23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ë¾ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿µ­»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÏÍ¥¤ì¤¿Ä¹ÊÔÌ¡²è¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤­¤Ê¿Íµ¤¤òÃÛ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¹´üÏ¢ºÜ¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¿¿µ¶¤¬Û£Ëæ¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã