¡ÖÆâÂ¹¡×¤È¡Ö³°Â¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏ°è¤ä²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº£¤âº¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¹¤È¤Ï²È¤ò·Ñ¤°Â¹¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ä¾·Ï¤ÇÀ«¤¬Æ±¤¸»Ò¤É¤â¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ³°Â¹¤Ï¡¢¾¯¤·ÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢³°Â¹¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿ÁÄÉãÊì¤Î¡Öº¹¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇ¯¶Ì¤â¿Ê³Ø»Ù±ç¤â¡Ä³Êº¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡ÖÉã¤Ï¼¡