¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Ç¶â¡õ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­¡Ê£²£±¡áÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬?¿¿Åß¤Îº×Åµ?¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÇÆ±¼ïÌÜ¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥ì¥Ç¥Ä¥«¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ£²Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Èó¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë²óÅ¾¤Ç¤Ï¥ì¥Ç¥Ä¥«¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÍ¥¾¡¡££²£µÆü¤Ë¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤òÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢Âç²óÅ¾¤ÎÊý¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿