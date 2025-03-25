£³·î25Æü¤ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè£¸Àá¤¬³«ºÅ¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤ÇºÇ²¼°Ì¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¡Ê¾¡ÅÀ£¶¡Ë¤È£²°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ê¾¡ÅÀ10¡Ë¤¬¹º½£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£16Ê¬¤Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢29Ê¬¤Ë¥Ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥§¥ë¥Ô¥é¥¤¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢²Ì´º¤ÊÈ¿·â¤âÁÕ¸ù¤»¤º¡£