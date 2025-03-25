¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£°¡¥£²£´±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê21:55¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ149.92¹âÃÍ150.94°ÂÃÍ149.86 151.70¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 151.32Äñ¹³2 150.62Äñ¹³1 150.24¥Ô¥Ü¥Ã¥È 149.54»Ù»ý1 149.16»Ù»ý2 148.46¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ162.35¹âÃÍ163.03°ÂÃÍ162.24 163.63¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 163.33Äñ¹³2 162.84Äñ¹³1 162.54¥Ô¥Ü¥Ã¥È 162.05»Ù»ý1