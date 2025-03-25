¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤«¤ßºÂ¡ÊÏµºÂ¡Ë¡×¤ÎÊý¸þÌó4000Ëü¸÷Ç¯Àè¤Î±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 5530¡×¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Ãæ±ûÉôÊ¬¤ò¼è¤ê°Ï¤à±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤ÏÉý¹­¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¶ä²Ï¤Ç¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤Î¹­»ëÌî¥«¥á¥é3¡ÊWFC3¡Ë¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 5530¡×¡ÊCredit: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker¡Ë¡Û4000Ëü¸÷Ç¯Àè¤Î¶ä²Ï¤ò¾þ¤ëÅ·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î¹±À±¤Îµ±¤­¤½¤ó¤ÊNGC 5530¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¿Ë¾õ¤Î¸÷¤ò¤È¤â¤Ê¤¦1¤Ä¤ÎÌÀ