º£²ó¤Ï¡¢ÃË¹¥¤­¤ÊÆ±Î½¤Î¼ÂÂÖ¤òÂ¾¤Î¼Ò°÷¤ËË½Ïª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤Ë¡Ä¡Ö»ä¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç»öÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±´ü¤Î½÷»Ò¼Ò°÷A¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤Ï»ä¤Ë²¿¤«¤È»Å»ö¤òÅê¤²¤Æ¤­¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÎÃËÀ­¼Ò°÷¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡Øº£Æü¤Ï¹ç¥³¥ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ¤µ¤Ã¤µ¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±Ä¶ÈÉô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ë½÷À­¼Ò°÷T¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥ë