¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë´Ú¹ñàñ¡Ê¤«¤ó¤³¤¯¤æ¡ËÎ©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë¤Ï24Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²Ú¶£ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢³¤³°¤Ë¤¤¤ë²Ú¶£Æ±Ë¦¤ÏÂæÏÑ¤ÎºÇ¹â¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢ÂæÆüÍ§¹¥´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼²½¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£´Ú±¡Ä¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñÎ±ÆüÅìµþ²Ú¶£Áí²ñ¡×¡Ö²Ú¶£¶¨²ñÁí²ñÆüËÜÊ¬²ñ¡×¡ÖÅìµþÃæ»³³Ø²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£´Ú±¡Ä¹¤Ï¡¢ÃÄ·ë¤È¶¨ÎÏ¤ÇÈþ¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢113¿Í¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ