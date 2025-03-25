¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÎÌµ¿Íµ¡»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¡¢ÂæÏÑÂî±ÛÌµ¿Íµ¡³¤³°¾¦µ¡ÎþÌÁ¡ÊTEDIBOA¡Ë¤Ï25Æü¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»º¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÄÂÎ¡¢ÆüËÜ¥É¥í¡¼¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡ÊJDC¡Ë¤È¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤ò·ë¤ó¤À¡£ËÉºÒ¤äºÒ³²µß½õ¡¢¼«Î§Èô¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ë½Å¤­¤òÃÖ¤­¡¢ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÌµ¿Íµ¡¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ä´°õ¼°¤Ë¤ÏÂæÏÑÂ¦¤«¤éTEDIBOA¶¨Æ±¼çÀÊ¤òÌ³¤á¤ë¥³¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥í¥Ü