¡ÚONE PACT¡Ö100!¡× MV¤ò¸µµ­»ö¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡Û ¹â¤¤¥Üー¥«¥ëÎÏ¤äÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤Î¥¹¥­¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ú¶Ê¡¦MV¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ëK-POPÂè£µÀ¤Âå¤Î¡È¼«¼çÀ©ºî¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë5¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×ONE PACT¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Ä°³Ú¶Ê¤ÎÊ¹¤­¤É¤³¤í¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤ëONE PACT¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ¢£ONE PACT¤È¤Ï¡© K-POPÂè5À¤Âå¤Î¼«¼çÀ©ºî5