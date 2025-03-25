Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï25Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¹Äµï¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¡¢´¿·Þ¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢25ÆüÌë¡¢µÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í°Ü½»¼Ô¤È¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤ÎÆü·Ï¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¯ÉÜ¤ä¹ñÌ±¤Î¡Ö¸æ¸ü°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò