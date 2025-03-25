Ãæ¹ñ¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²éÎ¶¿À¼ùÄÚ´ðÃÏ¤Ç25Æü¸áÁ°¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¡Ö¥Õ¡¼¥Ð¥ª¡ÊÊ¡Êõ¡Ë¡×¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥Ð¥ª¤Ï2024Ç¯12·î3Æü¡¢²°³°¤ÇºÎ¿©Ãæ¤Ë¿Ì¤¨¤Î¾É¾õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðÃÏÂ¦¤Ï¤Þ¤º²°Æâ¤ËÌá¤é¤»¤Æ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»ô°é°÷¤È½Ã°å¤¬24»þ´Ö¸òÂå¤Ç¤½¤ÎÂÎÄ´¤òºÙ¤«¤¯´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï·ì±Õ¤ä´óÀ¸Ãî¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤Ê¤É¤Î°ìÏ¢¤Î°å³Ø¸¡ºº¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥Ð