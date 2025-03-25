²¬»³»ÔÆîÉô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢£³ÆüÌÜ¡Ê25Æü¡Ë¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó±ä¾Æ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢²¬»³»Ô¤È¶ÌÌî»Ô¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ1091À¤ÂÓ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³»ÔÆî¶è¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤Ê¡×3ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ë¤â²¬»³»Ô¡¦¶ÌÌî»Ô¤Î1091À¤ÂÓ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¡Ú25Æü¸á¸å9»þÈ¾¸½ºß¡Û 25Æü¸á¸å£¹»þÁ°¤Î²¬»³»ÔÆî¶è°¤ÄÅ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£½»Âð¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë»³ÎÓ¤«¤é¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÂç¤­¤Ê±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¬»³»Ô¤Ï¡¢