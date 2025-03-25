¥â¥Ç¥ë¤ÎKōki,¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ× Before ¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼ÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤äÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Kōki,¤µ¤ó¤Ï15ºÐ¤Ç»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢½é¼ç±éºî¤Î±Ç²è¡Øµí¼óÂ¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡ØÂè65²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ù¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤