¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­¡á25Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­¡ÊÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬25Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤ë·Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ï·è¾¡¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥ì¥Ç¥Ä¥«¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤Ë¶þ¤·¤Æ2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èó¸ÞÎØ