¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤¬£²£³Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤È¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²ÁÈ¤Î¤ª¶â¸¯¤¤¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡Ö¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÇ¯£¶£°£°Ëü±ß¡×¡ÖÃÏÊý¤Î¥Û¥¹¥È¤Ë£Ô£é£ë£Ô£ï£ëÅê¤²Á¬¡¢·î£µ£°Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£·§¸µ¤Ï¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ä¤·¤ÎÊý¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢·î¤Ë£±²óÄøÅÙ¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×