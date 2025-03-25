Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¹´Â«¤·¤¿ÊÆÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥ß¥ó¥Ä¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×ËÌµþ»öÌ³½ê¤ÎÃæ¹ñ¿Í¼Ò°÷5¿Í¤ò²òÊü¤·¤¿¡£25Æü¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Æ±¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹¼Ò°÷¹´Â«¤«¤é2Ç¯½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´¡×½Å»ë¤Ç·ÐºÑ¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤¬²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¼Ò°÷¤Î¹´Â«»þ¡¢Æ±¼Ò»öÌ³½ê¤ÎÁÜº÷¤â¼Â»Ü¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤Î