ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³·î25Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£°¤Î¥É¥í¡¼¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏGK¤¬ÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï±¦¤«¤é¹â°æ¹¬Âç¡¢ÈÄÁÒÞæ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï±óÆ£¹Ò¤ÈÅÄÃæÊË¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¿û¸¶Í³Àª¡¢º¸¤¬ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡¢£±¥È¥Ã¥×¤ÏÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬Ì³¤á¤¿¡££¹Ê¬¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯·èÄêµ¡¡£CB¹â