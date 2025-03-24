ºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S25¡×¤È¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤´¤¯¤Þ¤ì¤ËÅÅÏÃ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¤¬½¤Àµ¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï24Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¸þ¤±ºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖGalaxy S25¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-S931Z¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGalaxy S25 Ultra¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-S938Z¡Ë¡×¡Ê¤È¤â¤ËSamsung ElectronicsÀ½¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤´¤¯¤Þ¤ì¤ËÅÅÏÃ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤»ö¾Ý¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò½ç¼¡