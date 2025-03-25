BE:FIRST / Guilty -from D.U.N.K Showcase in K-Arena Yokohama.-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë 2025Ç¯4·î¤è¤ê15ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëBE:FIRST¤¬¡¢ËÜÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î28Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖGuilty¡×D.U.N.K Showcase¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST / Guilty -from D.U.N.K Showcase in K-Arena Yokohama.-