BE:FIRST / Guilty -from D.U.N.K Showcase in K-Arena Yokohama.-サムネイル 2025年4月より15都市を回る自身初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を開催するBE:FIRSTが、本日発表となった5月28日リリースのニューシングル「GRIT」に収録される「Guilty」D.U.N.K Showcaseのライブ映像をYouTubeで公開した。【動画】BE:FIRST / Guilty -from D.U.N.K Showcase in K-Arena Yokohama.-