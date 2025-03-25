¡ÖI'm Doraemon¡×¤Î¿·ºî¥Ý¡¼¥Á¤¬²Ä°¦¤¹¤®¢ö¥É¥é¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤ÊW´ò¤·¤¤¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡ù¤Õ¤ï¤â¤Á²Ä°¦¤¤¥É¥é¤¨¤â¤ó¥Ý¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¤Þ¤ó´Ý¤Ê¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤ª´é¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¤¬¡ÖI'm Doraemon¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¤Ç¡¢¾Ð´é¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥­¥å¡¼¥È¡ª