ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤ò¸Ø¤ë´Ý»³ÌÐ¼ù¡Ê55¡á¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬25Æü¡¢ºë¶Ì¡¦Íò»³CC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ý»³ÌÐ¼ù¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥ÕÂç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê4·î10Æü³«Ëë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëGC¡Ë¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ÷³Ê¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤­¤µ¤ò