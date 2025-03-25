»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÈ±¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë40¡¦50Âå½÷À­¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Îµ­»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡ª ¥·¥ã¥ì´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢È±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß²ò¾Ã¤â³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤Û¤É¤è¤¤Ä¹¤µ¤Î¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤ä¥È¥Ã¥×¤Ï¤ä¤äÄ¹¤á¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹¤È´¤±¤¿¡ÖÈþ¿Í¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡×¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ï¤º¡£º£¤³¤½¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¸åÆ¬Éô¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´Ý¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ