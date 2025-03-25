À¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ë°ìÂÇÇº¤á¤ëÅ·ºÍÂÇ¼Ô¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂÇÎ¨.051¤ÈÀäÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤À¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤¬25Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Çºå¿À¤È¤Î2·³Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¨¡¼¥¹µé¤«¤é2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï15»î¹ç¤Ç39ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.051¤ÈÀäÉÔÄ´¡£ºÇ¸å¤Ï9»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ç½ª¤¨¡¢³«ËëÁ°¤Ë2·³Àï¤ÇÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤³