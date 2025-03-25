AI¤ÎÃê¾ÝÅª¤Ê¿äÏÀÇ½ÎÏ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡ÖARC(Abstraction and Reasoning Corpus)-AGI¡×¤Î¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖARC-AGI-2¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ARC-AGI-2¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤À¤¬AI¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËARC-AGI-2¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤¬¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ARC Prize - Play the Gamehttps://arcprize.org/playAnnouncing ARC-AGI-2 and ARC Prize 2025https://arcpriz