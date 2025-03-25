½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¿ÆÍ§¤Ç½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤ò¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡È¾¤´­¡ÉÀ®¸ù1·î¤Ë¡È¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ËÇÑ¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÇòÀÐ¡£25Æü¤â¡Ö¤¹¤³¤·»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥×¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ôÊ¬¡Ë¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÊÖ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¶¶ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖË¨²Î¤µ¤ó¤¢¤Ê¤¿¿§¡¹¤Ê½ê¡ÊSNS¡Ë¤Ë½Ð