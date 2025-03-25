¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡Û¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿×¢ÀÐØª°ì¤µ¤ó¤¬¡¢3·î16Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£64ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£3·î25Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸È¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦×¢ÀÐØª°ì¤µ¤ó¤¬»àµî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö×¢ÀÐØª°ì»áÀÂµî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢×¢ÀÐ¤µ¤ó¤¬3·î16Æü¤ËÇ¾½Ð·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²£»³·õ