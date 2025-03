ベーシストMINAが加入し新体制となったEast Of Edenは、3月12日にファースト・フル・アルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』をリリースし、3月15日の名古屋公演から大阪、東京(2Days)、3月29日に初の海外公演となる上海公演の全5公演に及ぶ<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>を慣行しているが、このツアーのファイナルとなる4月8日のKT Zepp Yokohama追加公演のチケット受け付けが3月25日20時より受付