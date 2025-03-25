ÆÁÅç»Ô¤Î¤¢¤ï¤®¤óÈý»³¥íー¥×¥¦¥¨¥¤¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢25Æü¡¢¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂ­Áá¤¯¤½¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ï¤®¤óÈý»³¥íー¥×¥¦¥¨¥¤¡×¤Ç¤¹¡£°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê²ñ´Û5³¬¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ­Ç°¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¿¦°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¿À»ö¤Î¤¢¤È»î¾è¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Î·Á¾õ¤¬±ßÅû·Á¤«¤é